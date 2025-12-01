ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Налоговые льготы по налогу на прибыль

В 2026 году будет больше высокотехнологичного оборудования, при покупке которого можно получить налоговую льготу

С 2026 года расширят перечень отечественного инновационного оборудования, покупая которое можно получить льготу по налогу на прибыль организаций. Это решение повысит окупаемость инвестиционных программ в промышленности.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года № 3407-р. Этот документ расширяет список российского высокотехнологичного оборудования, при покупке которого компании могут получить льготы по налогу на прибыль.

В список добавили:

  • установки для фильтрования или очистки воздуха;

  • проходческие комбайны;

  • бульдозеры;

  • конусные дробилки;

  • машины для сортировки и обработки грунта, камня, руды и других минеральных веществ.

«Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых, приведет и к наращиванию объемов ее выпуска, что в дальнейшем будет способствовать росту показателей в металлургии и других секторах экономики», — сказал Михаил Мишустин.

Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года.

Дмитрий Кудряшов
