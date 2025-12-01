В 2026 году будет больше высокотехнологичного оборудования, при покупке которого можно получить налоговую льготу
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года № 3407-р. Этот документ расширяет список российского высокотехнологичного оборудования, при покупке которого компании могут получить льготы по налогу на прибыль.
В список добавили:
установки для фильтрования или очистки воздуха;
проходческие комбайны;
бульдозеры;
конусные дробилки;
машины для сортировки и обработки грунта, камня, руды и других минеральных веществ.
«Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых, приведет и к наращиванию объемов ее выпуска, что в дальнейшем будет способствовать росту показателей в металлургии и других секторах экономики», — сказал Михаил Мишустин.
Новый перечень начнет действовать с 1 января 2026 года.
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет
Начать дискуссию