⚡️ Итоги дня: в РФ не запрещали ввоз праворульных авто, могут появиться автодороги без ограничения скорости, пользователям VPN могут начать отключать интернет

Спрос на кофейные напитки упал до 21%. Больше всего подорожал эспрессо — на 25%, до 316 рублей, притом что спрос на него сократился на 15%.

Товары собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров теряют популярность у россиян. За полгода доля людей, приобретающих такую продукцию, сократилась по всем продовольственным и непродовольственным изделиям. Самое сильное падение — на 8 п.п., до 36%, на СТМ товаров личной гигиены, косметики и парфюмерии.

Росаккредитация пресекла незаконную выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на несколько праворульных машин. Суд проверил правомерность действий ведомства и встал на его сторону. Однако полностью ввоз в Россию праворульных машин суд не запрещал.

К 2035 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке должна достичь 80% против 55% в 2025 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Целевой показатель в 80% позволит вернуться к докризисным и досанкционным показателям.

Объем коммерческих медицинских услуг в России по итогам 2025 года может вырасти на 15% и составить 2,32 трлн рублей.

В октябре 2025 года в крупных городах России было заключено 60 тыс. сделок на рынке вторичной недвижимости. Это на 31,6% больше год к году.

В России могут появиться автодороги без ограничений скорости, заявил заместитель главы Минтранса Константин Пашков. Автомобили к этому уже готовы, но необходимой инфраструктуры пока нет.

Отели, санатории и другие места размещения в Республике Крым забронированы почти на 50% на новогодние праздники.

Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не выплатив старую. За первые девять месяцев 2025 года доля россиян, которые взяли ипотеку вдобавок к непогашенной, достигла 17% (в 2024 году — 16%, в 2023 году — 15%). При этом доля вообще всех россиян, которые берут ипотеку повторно, выросла до 37%. Годом ранее таких было 34%.

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом России по цене билета на общественный транспорт. Цены на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга почти на 8 рублей обогнали московские. Фиксированная стоимость, независимо от вида транспорта, в Москве сейчас составляет 74 рубля. В Санкт-Петербурге проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях — по 80 рублей, на метро — 86 рублей, в среднем это 81,5 рубля.

МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах, где используются фейковые трек-номера и отзывы, созданные нейросетями. Для защиты от обмана рекомендуется проверять трек-номера через независимые сервисы — например, через Почту России и Cainiao.

Россиянам с VPN могут начать отключать интернет. Провайдеры усилили блокировки и начали ограничивать работу популярных протоколов, включая L2TP, VLESS и SOCKS5.

Роскомнадзор (РКН) получает множество сообщений о «деструктивном поведении игроков» на платформе Roblox. Там создаются «условия и предпосылки для совершения противоправных действий».