Трудовые отношения

🎆 Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей в году

В последнюю неделю 2025 года россияне будут работать два дня.

Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой рабочей неделей. Россияне будут работать только 29 и 30 числа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — пояснила депутат.

Смотрите в производственном календаре от «Клерка», как будем работать и отдыхать в 2026 году.

Автор

DataDoc
