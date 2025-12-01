🎆 Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей в году
Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой рабочей неделей. Россияне будут работать только 29 и 30 числа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — пояснила депутат.
