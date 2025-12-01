❔ Можно ли заключить социальный контракт, если человек работает по найму
Если человек трудоустроен, он может заключить социальный контракт.
«Главное условие – чтобы среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного минимума в вашем регионе. Сам факт, что вы работаете, не лишает права на соцконтракт», — сообщил Минтруд.
Для заключения соцконтракта посчитают среднедушевой доход семьи — доходы всех членов семьи за 3 месяца.
Расчетный период начинается за 1 месяц до подачи заявления.
В состав семьи входят:
заявитель;
супруг или супруга;
дети до 18 лет и дети под опекой;
дети до 23 лет, если они студены по очной форме.
Все доходы семьи суммируют и делят на количество членов семьи и на три месяца учета. Результат сравнивают с региональной величиной прожиточного минимума на душу населения.
Для чего можно заключить соцконтракт:
найти работу;
открыть или развивать собственное дело;
развивать личное подсобное хозяйство;
преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Подать заявление на заключение социального контракта можно на Госуслугах, в МФЦ или в отделении социальной защиты по месту жительства.
