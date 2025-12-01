❔ Можно ли заключить социальный контракт, если человек работает по найму

Условие заключения соцконтракта – среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума по региону.

Если человек трудоустроен, он может заключить социальный контракт.

«Главное условие – чтобы среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного минимума в вашем регионе. Сам факт, что вы работаете, не лишает права на соцконтракт», — сообщил Минтруд.

Для заключения соцконтракта посчитают среднедушевой доход семьи — доходы всех членов семьи за 3 месяца.

Расчетный период начинается за 1 месяц до подачи заявления.

В состав семьи входят:

заявитель;

супруг или супруга;

дети до 18 лет и дети под опекой;

дети до 23 лет, если они студены по очной форме.

Все доходы семьи суммируют и делят на количество членов семьи и на три месяца учета. Результат сравнивают с региональной величиной прожиточного минимума на душу населения.

Для чего можно заключить соцконтракт:

найти работу;

открыть или развивать собственное дело;

развивать личное подсобное хозяйство;

преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Подать заявление на заключение социального контракта можно на Госуслугах, в МФЦ или в отделении социальной защиты по месту жительства.