🎄 Когда новогодний отпуск продляется автоматически
Отпуск, который выпал на государственные праздники, автоматически продлится на следующие дни. Это касается и новогодних каникул, уточнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Праздничные выходные дни в отпуск не включают, напомнил он. Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на число праздничных дней.
«Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация отпуска будет автоматическая», — пояснил Машаров.
Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются и, как следствие, не оплачиваются.
