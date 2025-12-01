🎄 Когда новогодний отпуск продляется автоматически

Если во время отпуска были праздники – отдых продляется на следующие дни.

Отпуск, который выпал на государственные праздники, автоматически продлится на следующие дни. Это касается и новогодних каникул, уточнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Праздничные выходные дни в отпуск не включают, напомнил он. Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на число праздничных дней.

«Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация отпуска будет автоматическая», — пояснил Машаров.

Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются и, как следствие, не оплачиваются.