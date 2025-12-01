👍 В Клерк.Премиум полезные обновления: эксперты уже раскладывают по полочкам налоговую реформу-2026

Путин подписал закон о налоговой реформе-2026. Методисты «Клерка» уже изучили документы и готовят понятные, практичные разборы.

Уже в ближайшее время эксперты «Клерка» выпустят актуальные вебинары, которые помогут бухгалтерам смело отправиться в 2026 год без страха перемен в законодательстве:

2 декабря — Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах;

4 декабря — Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем. Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.

Также специалисты уже разобрали несколько важных тем, вебинары прошли, но вы можете их просмотреть в записи:

Налоги 2025-2026: что уже поменялось и что готовят дальше . Четкое обновление по налоговым правилам и ответы эксперта Надежды Камышевой на частые вопросы из практики.

Патент и УСН в 2026 году: новые правила и раздельный учет. Разбор изменений по ПСН и УСН: что учитывать в 2026 году, как вести учет, где риски и какие способы снижения нагрузки законны.

В Клерк.Премиум также появились новые разборы законов — это практические разъяснения для бухгалтера:

АУСН или УСН с НДС в 2026 году: как выбрать режим и не попасть под обязательный НДС.

Счета-фактуры 2026: какие два реквизита меняю тся и как готовиться к новой форме от ФНС.

Повышение НДС до 22%: какие допсоглашения нужны и какие формулировки подойдут.

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Но это еще не все — узнайте больше о новинках в подписке! Читайте подробный дайджест.