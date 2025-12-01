ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Обучение для бухгалтеров

👍 В Клерк.Премиум полезные обновления: эксперты уже раскладывают по полочкам налоговую реформу-2026

Путин подписал закон о налоговой реформе-2026. Методисты «Клерка» уже изучили документы и готовят понятные, практичные разборы.

Уже в ближайшее время эксперты «Клерка» выпустят актуальные вебинары, которые помогут бухгалтерам смело отправиться в 2026 год без страха перемен в законодательстве:

  • 2 декабря — Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах;

  • 4 декабря — Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем. Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.

Также специалисты уже разобрали несколько важных тем, вебинары прошли, но вы можете их просмотреть в записи:

В Клерк.Премиум также появились новые разборы законов — это практические разъяснения для бухгалтера:

  • АУСН или УСН с НДС в 2026 году: как выбрать режим и не попасть под обязательный НДС.

  • Счета-фактуры 2026: какие два реквизита меняю

    тся и как готовиться к новой форме от ФНС.

  • Повышение НДС до 22%: какие допсоглашения нужны и какие формулировки подойдут.

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Но это еще не все — узнайте больше о новинках в подписке! Читайте подробный дайджест.

Автор

Дмитрий Кудряшов
Налоговые требования

💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ

Бывший сотрудник УФНС разбирает ситуацию с выставлением массовых требований при камеральной проверке декларации по НДС.

💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ
5

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет