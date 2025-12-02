С 1 января 2026 предприниматели Алтая смогут применять АУСН

Компании и ИП с доходом до 60 млн рублей в год и численностью сотрудников не больше 5 человек могут перейти на АвтоУСН уже с 1 января 2026 года.

На территории Республики Алтай с 1 января 2026 года введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения — АУСН.

Чтобы перейти на АУСН, нужно до 31 декабря 2025 года подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС или уполномоченный банк.

АУСН могут применять ИП и компании с доходом не больше 60 млн рублей в год и численностью сотрудников до 5 человек.

Налоговая ставка при объекте «Доходы» — 8%, при объекте «Доходы минус расходы» — 20%.

Компании и ИП на АУСН не должны сдавать отчетность, платить страховые взносы за сотрудников и за ИП. Доходы и расходы определяются на основании данных ККТ в автоматическом режиме. Платить НДС не нужно.

«Введение АвтоУСН на территории Республики Алтай позволяет налогоплательщикам самостоятельно рассчитать свою налоговую нагрузку и добровольно сделать выбор системы налогообложения, установленной федеральным законодательством», — сказано на сайте ФНС.

Важное условие — у бизнеса должен быть открыт расчетный счет только в уполномоченных банках, а также зарплату сотрудникам нужно платить только по безналу.