💡 Амортизационную премию можно применить при покупке б/у объекта ОС, к которому ее уже применяли

Часть затрат на покупку и улучшение основных средств можно списать на текущие расходы по налогу на прибыль организаций.

Региональное УФНС рассказало о правилах и особенностях применения амортизационной премии (АП).

Речь идет о возможности единовременного списания на текущие расходы части затрат на покупку и улучшение основных средств.

«Начисление амортизационной премии возможно не только при приобретенного нового ОС. Этим правом можно воспользоваться при покупке бывших в эксплуатации объектов, к которым предыдущий собственник уже применил АП», — подчеркнули налоговики.

Для этого нужно отразить в учетной политике:

возможность применения АП;

критерии соответствия ОС;

предельный размер АП (не более 10% или 30%). Его рассчитывают в процентах, он зависит от амортизационной группы основного средства.

«Амортизационная премия может быть начислена только при вводе ОС в эксплуатацию, сделать это позже нельзя», — добавили представители УФНС.

Не получится применить амортизационную премию, если основные средства:

получены на безвозмездной основе;

приобретены в лизинг;

не подлежат амортизации.

Если ОС продают взаимозависимому лицу, АП включается во внереализационные доходы.

Это делают в размере учтенной ранее в расходах амортизационной премии при условии, что объект находился в эксплуатации менее пяти лет.

