💡 Амортизационную премию можно применить при покупке б/у объекта ОС, к которому ее уже применяли
Региональное УФНС рассказало о правилах и особенностях применения амортизационной премии (АП).
Речь идет о возможности единовременного списания на текущие расходы части затрат на покупку и улучшение основных средств.
«Начисление амортизационной премии возможно не только при приобретенного нового ОС. Этим правом можно воспользоваться при покупке бывших в эксплуатации объектов, к которым предыдущий собственник уже применил АП», — подчеркнули налоговики.
Для этого нужно отразить в учетной политике:
возможность применения АП;
критерии соответствия ОС;
предельный размер АП (не более 10% или 30%). Его рассчитывают в процентах, он зависит от амортизационной группы основного средства.
«Амортизационная премия может быть начислена только при вводе ОС в эксплуатацию, сделать это позже нельзя», — добавили представители УФНС.
Не получится применить амортизационную премию, если основные средства:
получены на безвозмездной основе;
приобретены в лизинг;
не подлежат амортизации.
Если ОС продают взаимозависимому лицу, АП включается во внереализационные доходы.
Это делают в размере учтенной ранее в расходах амортизационной премии при условии, что объект находился в эксплуатации менее пяти лет.
