Многодетным матерям предлагают платить «материнскую зарплату»

Зарплату не меньше МРОТ хотят платить женщинам, воспитывающим от пяти детей.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагают платить женщинам с 5 и более детьми «материнскую зарплату» — в размере не менее МРОТ. Соответствующий закон направлен на отзыв в Правительство.

«Неработающие женщины, воспитывающие пять и более детей и не лишенные родительских прав, являющиеся гражданами РФ, имеют право на получение материнской заработной платы, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета РФ. Размер заработной платы указанной категории граждан не может быть меньше минимального размера оплаты труда», — сказано в документе.

Зарплата будет выплачиваться до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет.

Размер и порядок получения зарплаты определит кабмин.

Реализация инициативы потребует дополнительных федеральных средств, но авторы инициативы назвали такие расходы «стратегическими».