ФНС: налоговые вычеты применяются только к основной налоговой базе

В базу для социального вычета по НДФЛ не входят дивиденды и доходы по операциям с ценными бумагами.

Можно ли получить налоговый вычет онлайн в личном кабинете, если есть справка об оплате медицинских услуг, спросили в чате ФНС. И будет ли вычет, если доход складывается из дивидендов по ценным бумагам и дохода от торговли ими на бирже.

Для получения вычета нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за соответствующий год, приложив справку.

Но социальные вычеты могут быть применены к основной налоговой базе, в которую не входят дивиденды и доходы по операциям с ценными бумагами, ответили налоговики.