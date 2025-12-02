Перейти на АУСН можно без счета в уполномоченном банке
Налоговую службу спросили – возможно ли применение АУСН без открытия расчетного счета в уполномоченных банках, если компания еще не вела деятельность, и р/с нет.
«Организации и ИП, изъявившие желание перейти на применение налогового режима автоУСН с 1 января следующего календарного года или с первого числа следующего месяца, должны на дату перехода на автоУСН соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ», — ответили налоговики.
Отсутствие у организации открытого расчетного счета в уполномоченном банке не является ограничением для применения автоУСН, уточнили они.
