❗ К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом

В ЕГРЮЛ будет можно указать электронный адрес почты для связи с организацией, а физический адрес скрыть, если юрлицо находится по месту жительства учредителя.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р, где представлена Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

Согласно дорожной карте, в официальной коммуникации юрлица должны иметь возможность использовать адреса электронной почты.

Таких организаций к 2028 году должно быть 70%.

Сейчас такой возможности у предпринимателей нет. Поэтому власти разрешат на добровольной основе использовать электронный адрес для связи с юрлицом при сохранении у него физического адреса (в случае регистрации юридического лица по адресу места жительства лица, осуществляющего полномочия его постоянно действующего исполнительного органа).

Властям предстоит:

утвердить регламент по использованию электронного адреса в качестве основного источника связи с юрлицом ;

на законодательном уровне определить само понятие электронного адреса и требования к нему;

утвердить порядок внесения электронных адресов в ЕГРЮЛ и одновременно ограничить сведения об адресе места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, если юрлицо находится по адресу места жительства лица, осуществляющего полномочия постоянно действующего исполнительного органа.

Кроме того, в январе 2027 года планируют запустить новый единый идентификатор юридического лица. Он заменит ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), единый регистрационный номер страхователя.