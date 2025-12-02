❗ К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р, где представлена Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.
Согласно дорожной карте, в официальной коммуникации юрлица должны иметь возможность использовать адреса электронной почты.
Таких организаций к 2028 году должно быть 70%.
Сейчас такой возможности у предпринимателей нет. Поэтому власти разрешат на добровольной основе использовать электронный адрес для связи с юрлицом при сохранении у него физического адреса (в случае регистрации юридического лица по адресу места жительства лица, осуществляющего полномочия его постоянно действующего исполнительного органа).
Властям предстоит:
утвердить регламент по использованию электронного адреса в качестве основного источника связи с юрлицом;
на законодательном уровне определить само понятие электронного адреса и требования к нему;
утвердить порядок внесения электронных адресов в ЕГРЮЛ и одновременно ограничить сведения об адресе места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, если юрлицо находится по адресу места жительства лица, осуществляющего полномочия постоянно действующего исполнительного органа.
Кроме того, в январе 2027 года планируют запустить новый единый идентификатор юридического лица. Он заменит ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), единый регистрационный номер страхователя.
