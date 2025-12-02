ФНС начнет делиться мотивированным мнением по сделкам бизнеса, но стоить это будет дорого

Налоговики начнут поэтапно применять инструмент предварительной квалификации сделок. Компании, которые не участвуют в налоговом мониторинге, смогут по своему запросу получить мотивированное мнение ФНС. Однако за это будет высокий размер госпошлины.

Бизнес, который не может участвовать в налоговом мониторинге, сможет заказать мотивированное мнение ФНС по планируемым сделкам. Такие изменения предусмотрены в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Основные положения есть в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Налоговики будут поэтапно распространять правовой инструмент предварительной квалификации сделок для целей налогообложения («рулинг», мотивированное мнение).

До января 2028 года Минфин и ФНС пересмотрят концепцию налогового мониторинга и распространят ее на крупнейших налогоплательщиков, чтобы лучше следить за уплатой налогов в сделках между взаимозависимыми лицами. Для участников налогового мониторинга планируют упростить порядок заключения соглашений о ценообразовании.

Кроме того, налогоплательщики, которые не соответствуют суммовым критериям для вступления в налоговый мониторинг, смогут по своему запросу получать от ФСН мотивированное мнение по планируемым сделками.

Однако, чтобы налоговиков не засыпало обращениями, появится и сдерживающий фактор — установят высокий размер госпошлины за оказание такой услуги.