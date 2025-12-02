❗ Жалобы налогоплательщиков будут рассматривать в новом порядке с 2027 года
Власти до января 2027 года планируют усилить элементы состязательности и коллегиальности в досудебном обжаловании решений налоговых органов. Об этом сказано в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Основной план работ есть в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.
Процедура будет предусматривать очное присутствие налогоплательщика при рассмотрении материалов жалобы, а также публикацию решений в полном объеме на сайте ФНС.
Важно, что новый порядок будет действовать, если налогоплательщик напишет заявление, а если нет — дело рассмотрят в общем порядке.
К январю 2027 года ФНС предстоит утвердить регламент, где будет детальное описание рассмотрения жалоб по новой процедуре. Чтобы соблюсти новый состязательный и коллегиальный порядок, сформируют требования к федеральным налоговым «арбитрам» из числа сотрудников ФНС, которые коллегиально смогут принимать решения по жалобам.
В рассмотрении жалоб может участвовать общественный представитель по защите прав. Также функция защиты прав проявится у Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, его аппарата и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
У общественного представителя запросят мнение по жалобе, его выступление заслушают в процессе рассмотрения материалов дела.
