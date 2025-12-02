С 1 января 2026 появится новый вид соцконтракта

С 1 января 2026 года для демобилизованных участников специальной военной операции появится отдельный вид социального контракта, рассказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Соцконтракт можно будет заключить для начала предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода.

Размер выплаты составит до 350 тысяч рублей. Деньги можно будет также использовать для обучения или повышения квалификации, добавила депутат.

«Новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек», — уточнила Полуянова.

Социальный контракт — это соглашение между государством и человеком (семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта люди получают не только финансовую поддержку, но для них разрабатывают индивидуальную программу социальной адаптации.

Средства по соцконтракту можно направить на открытие бизнеса — до 350 тыс. рублей, развитие подсобного хозяйства — до 200 тыс., поиск работы или обучение — до 30 тыс. рублей.