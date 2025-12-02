Производители роботов смогут снизить ставку налога на прибыль с 25% до 3%

Внедрение роботов на предприятиях позволяет сэкономить около 1,6 млн рублей в год.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал о планах поддержать производителей отечественной робототехники. Для них хотят снизить налог на прибыль до 3% вместо базовых 25%.

Кроме того, компаниям, которые внедряют такие аппараты в производство, могут выдать беспроцентную рассрочку на их покупку. Об этом пишут «Известия».

«Среди мер, которые сейчас прорабатываются в Госдуме с участием экспертного сообщества, — ряд льгот для производителей роботов, а также для компаний, внедряющих их в производство», — сказал Станислав Наумов.

Также чиновникам поручили установить для производителей роботов те же льготы, которыми пользуются IT-компании. Например, пониженные страховые взносы, льготы по налогам и найму специалистов.

Сейчас заказчики НИОКР и производители промышленных роботов могут получить субсидии и гранты Фонда содействия инновациям, а покупатели машин — компенсировать до 20% затрат на внедрение.

Как рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, один промышленный робот позволяет предприятию сэкономить до 1,6 млн рублей в год за счет снижения расходов на персонал и простой.

В 2024 году уровень роботизации в России составил 29 роботов на 10 тыс. человек, но к 2030 году этот показатель собираются нарастить до 145 роботов.