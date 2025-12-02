Как отследить платеж до момента подтверждения банком: инструкция 2025

Налоговый платеж можно отслеживать в личном кабинете, даже пока его не подтвердил банк.

Региональное УФНС рассказало, что в личном кабинете налогоплательщика-физлица можно отследить платежи, совершенные через ЛК, до момента подтверждения банком.

Информация визуализируется на главной странице сервиса в баннере с суммой в виде значка «часы».

При наведении на значок отображается подсказка «У Вас есть платежи в работе». Эта информация дублируется в разделе «Налоги».

«После проведения операции банком и подтверждения оплаты значок исчезнет, а информация о платежах отразится в блоке “Платежи/Операции”», — уточнили налоговики.

Если операцию не подтвердят в налоговой в течение 10 дней, информация об оплате также перестанет отражаться в ЛК ФЛ в блоке «Платежи/Операции».