Как отследить платеж до момента подтверждения банком: инструкция 2025
Региональное УФНС рассказало, что в личном кабинете налогоплательщика-физлица можно отследить платежи, совершенные через ЛК, до момента подтверждения банком.
Информация визуализируется на главной странице сервиса в баннере с суммой в виде значка «часы».
При наведении на значок отображается подсказка «У Вас есть платежи в работе». Эта информация дублируется в разделе «Налоги».
«После проведения операции банком и подтверждения оплаты значок исчезнет, а информация о платежах отразится в блоке “Платежи/Операции”», — уточнили налоговики.
Если операцию не подтвердят в налоговой в течение 10 дней, информация об оплате также перестанет отражаться в ЛК ФЛ в блоке «Платежи/Операции».
