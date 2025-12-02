👀 Предприниматели не знают, что указывать в реквизите «место расчета» при продаже через интернет

Налоговики провели викторину об использовании ККТ. Только 25% россиян знает, что место расчета при продаже в интернете – это адрес сайта.

На днях Налоговая служба в своем Телеграм-чате запустила викторину о применении ККТ.

Оказалось, что 92% предпринимателей знают, что по общему правилу, необходимо пробить кассовый чек в момент расчета. Но 6% считают, что это делают только при наличных расчетах, а еще 2% — только по просьбе покупателя.

А вот с реквизитом «место расчета» при продаже через интернет возникли сложности. Правильно ответили на вопрос только 25%: место расчета – это адрес сайта пользователя кассы.

35% посчитали, что нужно писать адрес места установки кассы, еще 33% — адрес регистрации компании. А 7% решили, что ничего писать не нужно.

Викторина ФНС о ККТ

О том, что облачную кассу можно применять при расчетах в интернете, знают 73%.

16% думают, что это разрешено только продавцам-ИП, 6% — что для онлайн-продаж нужны только физические кассы, а 5% — что облачные кассы подходят только для стационарных магазинов.