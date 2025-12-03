Центробанк будет готовить денежно-кредитную политику не на год, а сразу на два

В Госдуму внесли законопроект, по которому ЦБ определится с основными направлениями ДКП на плановый период, равный двум годам.

2 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому Центробанк будет составлять документ с денежно-кредитной политикой не на год, а на плановый период. Он равен двум годам, следующим за очередным годом.

«Предлагаемые законопроектом решения не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также не повлекут негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект нужен для того, чтобы привести к единообразию терминологию в законе о Центробанке и в Бюджетном кодексе.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.