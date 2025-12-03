🙏 Депутаты просят Верховный суд подготовить разъяснения для судов по делам со «схемой Долиной»

Добросовестные покупатели сейчас остаются и без жилья, и без денег, и им не полагается компенсация от государства.

Депутаты фракции «Новые люди» просят председателя Верховного суда Игоря Краснова подготовить разъяснения для судов по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников.

В обращении парламентарии указали, что в таких случаях возникает правовая коллизия: суды защищают права продавца по нормам о недействительности сделки (ст. 178 ГК). Но обязанность вернуть деньги на продавца не возлагают, так как средства уже переведены мошенникам.

Механизм компенсации от государства тоже не применяется при оспаривании сделки. И добросовестный покупатель, который проверил все документы, остается и без жилья, и без денег.

То есть он несет на себе все финансовые последствия преступления, совершенного третьими лицами.

В связи с высоким социальным запросом депутаты просят главу ВС рассмотреть возможность проведения системного анализа судебной практики по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников.

Также просят подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи по аналогичным основаниям компенсировать покупателю стоимость квартиры за счет мошенников. Либо, если они не установлены, за счет продавца, написали депутаты.