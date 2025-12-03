👍 Выигрыш до 15 тыс. рублей с 2026 года не нужно декларировать

Организаторы азартных игр будут сами рассчитывать НДФЛ со всех сумм выигрышей. Игрокам не придется сдавать по ним декларацию по форме 3-НДФЛ.

Представители налоговых органов рассказали о налоговых изменениях с 2026 года.

Так, по новым нормам расширено налоговое агентирование для организаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

С 2026 года они будут рассчитывать НДФЛ со всех доходов физлиц, полученных в качестве выигрыша.

Сейчас налоговые агенты рассчитывают налог только с доходов свыше 15 тыс. рублей, а по доходам до этой суммы физлица должны сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Со следующего года такие доходы декларировать не придется.