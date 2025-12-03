💢 На интеллектуальные права и средства индивидуализации введут долевую собственность

В законодательстве пропишут возможность выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации (товарный знак и др.), а также особенности распоряжения такими долями.

То есть будет закреплена возможность совладения и распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность.

Это указано в п. 14 Плана мероприятий (дорожной карты) по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года по направлению «Инновации и патенты». Сама модель утверждена распоряжением Правительства от 29.11.2025 № 3523-р.

Минобрнауки, Минэкономразвития и Роспатент подготовят соответствующий доклад в Правительство к сентябрю 2026 года.