Набиуллина: не нужно сводить все проблемы бизнеса к ключевой ставке

Предпринимателям не стоит обвинять ключевую ставку ЦБ в проблемах. Решение снизить ключевую ставку — это продолжение смягчения денежно-кредитной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно обвинять высокую ключевую ставку во всех проблемах бизнеса. Трудность нельзя сводить только к этому показателю.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что решение о снижение ключевой ставки стало продолжением смягчения денежно-кредитной политики, пусть и медленными темпами.

В октябре 2025 года ЦБ понизил ключевую ставку до 16,5%. Очередное заседание Совета директоров запланировано на 19 декабря 2025 года.