Для бизнеса на УСН предлагают ввести трехлетние кредитные каникулы

На период адаптации к новым налоговым условиям в 2026-2028 годах бизнесу предлагают дать льготу по кредитам.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий предоставление трехлетних кредитных каникул для бизнеса на УСН.

Документ направлен на заключение в Правительство, пишет ТАСС.

«ЛДПР предлагает ввести расширенные кредитные каникулы на весь переходный период реформы УСН, с 2026 по 2028 год, для предприятий, применяющих УСН. Три года вместо текущих шести месяцев дадут предпринимателям свободно вздохнуть и адаптироваться к изменениям, перестроить финансовую модель и сохранить штат сотрудников», — прокомментировал инициативу депутат Леонид Слуцкий.

Изменения предлагается ввести в закон «Об особенностях изменения условий договора кредита по требованию заемщика – субъекта МСП».

Предприниматели на УСН смогут устанавливать льготный период по кредитам на срок до трех лет, но не позднее 31 декабря 2028 года.

Если заемщик не укажет сроки льготного периода, они будут установлены автоматически: начало – с даты подачи требования к кредитору, окончание – 31 декабря 2028 года.

Такое нововведение связано с предстоящим поэтапным снижением лимита доходов, позволяющего не платить НДС. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года: порог уменьшается до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн – в 2027 году, и до 10 млн рублей – в 2028 году.

Авторы инициативы считают, что предлагаемая мера даст предпринимателям адаптационный интервал для перестройки финансовых моделей и стабилизации хозяйственной деятельности.

Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 и научим работать по новым правилам на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026». Вы узнаете, как по-новому работать с НДС, налогом на прибыль, УСН, НДФЛ, взносами, акцизами, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.

Цена курса со скидкой 67 %: 9 900 ₽ вместо 29 990 ₽.

Старт 15 декабря.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.