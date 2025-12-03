ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Силуанов рассказал, как повышение НДС повлияет на инфляцию

Рост НДС с 2026 года на 2 пункта повысит инфляцию на 1% или меньше.

Влияние роста НДС с 2026 года до 22% на инфляцию будет меньше 1%, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Нас все расспрашивают, а какое влияние будет на цену от повышения НДС на 2 пункта? Мы говорили, около 1%. Думаю, что возможно будет и меньше», — заявил Силуанов.

Также, по мнению Силуанова, россияне не заметят повышения НДС.

Какие формулировки могут быть в допсоглашении к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года — читайте в нашем разборе.

