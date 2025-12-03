За долги приставы могут забрать и пенсию

Если пенсия равна прожиточному минимуму, ее не спишут для погашения задолженности. Однако приставы могут забрать все, что выше прожиточного минимума.

Многие думают, что пенсия — это важная выплата от государства, которую нельзя взыскать за долги. Однако это не так: приставы могут удержать пенсию, но в определенных пределах.

«По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание. Однако закон строго ограничивает размер удержаний», — сказала старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова.

Так, приставы могут наложить арест на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, на накопительную пенсию, надбавки за выслугу лет и другие доплаты. При этом нельзя удержать за долги пенсию по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, а также по уходу за инвалидами.

Если получатель пенсии имеет долги по кредитам, штрафам, налогам и коммунальным услугам, то чаще всего из пенсии могут удержать не больше 50%. Если долги по алиментам, компенсации за вред здоровья и потерю кормильца, списание может дойти до 70%.

После удержаний у должника должен остаться на счету прожиточный минимум. Все, что сверх этой суммы — разрешено списать.

Когда пенсия равна прожиточному минимуму, удержания будут равны нулю.