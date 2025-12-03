ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем →
Ведение бизнеса

Продажу алкоголя в новостройках могут запретить

Депутаты выступили против открытия алкомаркетов в новых жилых комплексах.

3 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете размещать алкогольные магазины в нежилых помещениях нового построенного многоквартирного дома.

Зачастую в новостройках первыми открываются магазины, которые продают алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Это негативно сказывается на криминогенной обстановке возле новых жилых комплексов. Кроме того, нарушаются права жителей на отдых и благоприятную окружающую среду.

«Следует на федеральном уровне установить полный запрет размещения "алкомаркетов" в новых жилых комплексах», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что сейчас на федеральном уровне нет запрета размещать алкомаркеты в нежимых помещениях многоквартирных домов.

Под алкомаркетом будут считать торговый объект, который за отчетный период получает более 50% выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

Недавно мы писали, что Заксобрание Кировской области предложило закрыть круглосуточные магазины, чтобы сократить нелегальную продажу алкоголя по ночам.

Автор

DataDoc
ЭДО

Автоматизация подготовки документов: пошаговая инструкция для бизнеса

Рутинная подготовка договоров, счетов и актов съедает до 30% рабочего времени бухгалтера, юриста и менеджера. Ошибки в реквизитах грозят задержкой оплаты, а неактуальные шаблоны — претензиями от контрагентов и налоговой.

Автоматизация подготовки документов: пошаговая инструкция для бизнеса

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет