Продажу алкоголя в новостройках могут запретить

Депутаты выступили против открытия алкомаркетов в новых жилых комплексах.

3 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете размещать алкогольные магазины в нежилых помещениях нового построенного многоквартирного дома.

Зачастую в новостройках первыми открываются магазины, которые продают алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Это негативно сказывается на криминогенной обстановке возле новых жилых комплексов. Кроме того, нарушаются права жителей на отдых и благоприятную окружающую среду.

«Следует на федеральном уровне установить полный запрет размещения "алкомаркетов" в новых жилых комплексах», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что сейчас на федеральном уровне нет запрета размещать алкомаркеты в нежимых помещениях многоквартирных домов.

Под алкомаркетом будут считать торговый объект, который за отчетный период получает более 50% выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

