😏 Декларации по НДС будет проще заполнять, но только после 2030 года

Для ряда налогоплательщиков будут доступны предзаполненные НДС-декларации.

В рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса Правительство предлагает перейти к концепции предзаполненных деклараций по НДС.

О разработке такой концепции говорится в п. 2.7 Приложения 3 (дорожная карта по налогообложению) к распоряжению кабмина от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

До декабря 2030 года Правительство ожидает доклад от ФНС и Минфина, где будет разработана концепция. В том числе:

определены категории налогоплательщиков, которым будет доступен новый порядок;

доработаны требования к электронным счетам-фактурам и операторам ЭДО;

разработан подход к предзаполнению деклараций на стороне налогового органа;

план-график по переходу к режиму предзаполненных деклараций НДС с учетом готовности бизнеса и федеральных органов исполнительной власти.

Если эту концепцию одобрят – разработают соответствующие нормативные правовые акты, указано в п. 2.8 дорожной карты. Минфину и ФНС поручено сделать это до 2030 года.

