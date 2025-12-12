Введены новые правила распоряжения положительным сальдо ЕНС

В НК РФ установлены новые ограничения на распоряжение плюсовым остатком на едином налоговом счете.

В 2026 году нельзя зачесть или вернуть положительное сальдо ЕНС, образовавшееся в связи с возмещением вреда бюджету в результате налоговых преступлений по ст. 198-199.2 УК.

Про новшества на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Екатерина Болдинова — партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат, аттестованный налоговый консультант, LLM.

Эксперт Екатерина Болдинова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Допустим зачет в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов — только при условии наличия у него такой обязанности.

Кроме того, теперь заявление подписывается усиленной квалифицированной ЭЦП.