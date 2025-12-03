Малый и средний бизнес получил от частных инвесторов больше 17 млрд рублей с начала 2025 года

С начала 2025 года представители малого и среднего бизнеса сделали 19 выпусков биржевых облигаций. Общий объем привлеченных средств превысил 17 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем за тот же период 2024 года.

«Выход на биржу не только повышает доступность долгосрочного финансирования для МСП в приоритетных секторах экономики, но и способствует росту капитализации российского фондового рынка», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Якорным инвестором и соорганизатором выпусков стал МСП Банк. В 2025 году к нему чаще всего обращались эмитенты из сферы производства, торговли, услуг и девелопмента.

«Доля компаний МСП с кредитным рейтингом от BBB- в портфеле банка выросла вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 60% всех выпусков», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что инструменты фондового рынка стали популярны у малого и среднего бизнеса благодаря развитию финансового рынка и биржевой инфраструктуры.