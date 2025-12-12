✅ Как работать с ИИ-налоговым консультантом: примеры 2025
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат — привела примеры работы ИИ с налоговыми вопросами.
Пример 1: анализ акта налоговой проверки
Промпт (задача, запрос в адрес ИИ):
Ты налоговый эксперт, хорошо знающий судебную практику и законодательство по страховым взносам и переквалификации отношений в трудовые. Проанализируй акт налоговой проверки. Укажи на нарушения. Подготовь аргументы для защиты позиции налогоплательщика.
Результат
Процессуальные нарушения:
В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная проверка проводится в пределах установленного законом срока. В акте указаны даты: начало — 15.04.2024, окончание — 01.07.2024. Тем не менее требования о документах направлены инспекцией 26.05.2025 и 02.10.2025, то есть за пределами срока КНП. Таким образом, требование о предоставлении документов (информации) было незаконным.
Отсутствие приложений и мероприятий контроля. П. 3.1 ст. 100 НК обязывает прилагать
к акту документы, подтверждающие выявленные нарушения. В спорном акте указано:
«Приложения: на 0 листах», мероприятия налогового контроля не отражены. Следовательно,
выводы инспекции не подтверждены допустимыми и относимыми доказательствами.
Пример 2: репетиция допроса в налоговой
Инспектор:
— Назовите, пожалуйста, по какой причине ваша организация использовала услуги контрагента ООО «АльфаПром» (предположительное название фирмы-однодневки)? Как вы вышли на этого поставщика?
Пожалуйста, ответьте. После вашего ответа я дам оценку и продолжу допрос.
Ответ:
— Нашли в интернете.
Это слабый, рискованный и настораживающий ответ для налоговой комиссии. Он не объясняет, почему именно этот контрагент, чем он был лучше других. И нет ссылки на сайт контрагента.
Оценка ответа:
Отсутствуют признаки должной осмотрительности: сравнение условий, проверка репутации,
анализ рынка.
Такой ответ типичен для схемных операций, где контрагент выбирается формально.
Баллы достоверности: 2/10.
Баллы риска: высокий.
