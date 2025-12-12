На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат — привела примеры работы ИИ с налоговыми вопросами.

Промпт (задача, запрос в адрес ИИ):

Ты налоговый эксперт, хорошо знающий судебную практику и законодательство по страховым взносам и переквалификации отношений в трудовые. Проанализируй акт налоговой проверки. Укажи на нарушения. Подготовь аргументы для защиты позиции налогоплательщика.

Результат

Процессуальные нарушения:

выводы инспекции не подтверждены допустимыми и относимыми доказательствами.

«Приложения: на 0 листах», мероприятия налогового контроля не отражены. Следовательно,

к акту документы, подтверждающие выявленные нарушения. В спорном акте указано:

В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная проверка проводится в пределах установленного законом срока. В акте указаны даты: начало — 15.04.2024, окончание — 01.07.2024. Тем не менее требования о документах направлены инспекцией 26.05.2025 и 02.10.2025, то есть за пределами срока КНП. Таким образом, требование о предоставлении документов (информации) было незаконным.

Инспектор:

— Назовите, пожалуйста, по какой причине ваша организация использовала услуги контрагента ООО «АльфаПром» (предположительное название фирмы-однодневки)? Как вы вышли на этого поставщика?

Пожалуйста, ответьте. После вашего ответа я дам оценку и продолжу допрос.

Ответ:

— Нашли в интернете.