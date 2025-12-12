😮 С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха

01.10.2026 вступит в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который меняет работу маркетплейсов и продавцов на них.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Шедис — бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров — рассказала, что изменится с началом действия закона о платформенной экономике.

Документ установит единые правила работы для маркетплейсов, агрегаторов такси, доставок еды, сервисов по поиску специалистов и других цифровых посредников.

Эксперт Елена Шедис на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Вот основные моменты:

Увеличится собираемость налогов.

Селлерам обязаны предоставить понятные способы и алгоритмы. продвижения своих товаров на платформе.

Продавец обязан публиковать все необходимые по закону свидетельства и сертификаты в карточке товара.

Если у селлера что-то «не так» — маркетплейс в течение 5 дней обязан сообщить об этом в ФНС и предупредить самого селлера в личном кабинете. Если селлер пришлет пояснения — площадка должна за 1 день переслать их в налоговую.

Владельцам ПВЗ наконец-то гарантируют отдельный доступ к финансовой отчетности с возможностью запросить акты сверки. Эксперт отметила, что условия сотрудничества тоже станут прозрачными. Изменения смогут вводить не ранее чем через 45 дней после предупреждения.