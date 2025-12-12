8043 ЦОК КПП Осно mobile
😮 С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха

01.10.2026 вступит в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который меняет работу маркетплейсов и продавцов на них.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Шедис — бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров — рассказала, что изменится с началом действия закона о платформенной экономике.

Документ установит единые правила работы для маркетплейсов, агрегаторов такси, доставок еды, сервисов по поиску специалистов и других цифровых посредников.

Эксперт Елена Шедис на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Вот основные моменты:

  • Увеличится собираемость налогов.

  • Селлерам обязаны предоставить понятные способы и алгоритмы. продвижения своих товаров на платформе.

  • Продавец обязан публиковать все необходимые по закону свидетельства и

    сертификаты в карточке товара.

  • Если у селлера что-то «не так» — маркетплейс в течение 5 дней обязан

    сообщить об этом в ФНС и предупредить самого селлера в личном кабинете. Если селлер пришлет пояснения — площадка должна за 1 день переслать их в

    налоговую.

Владельцам ПВЗ наконец-то гарантируют отдельный доступ к финансовой отчетности с возможностью запросить акты сверки. Эксперт отметила, что условия сотрудничества тоже станут прозрачными. Изменения смогут вводить не ранее чем через 45 дней после предупреждения.

Клеверенс
Инвентаризация

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

Ручной учет основных средств (ОС) — это как древний, видавший виды калькулятор в мире, где все уже давно пользуются нейросетями. Он работает, но с какой скоростью и ценой?

1
Жанна

Представьте себе: огромное помещение, тысячи объектов, а у вас на руках только распечатанная ведомость и ручка. Это занимает дни, а то и недели.

ТСД (терминалы сбора данных) позволяют сканировать штрихкоды ОС

... информация о любом ОС мгновенно попадает в 1С прямо с места его нахождения, будь то офис, цех или дальний склад

ТСД сам пробежится по всему зданию? А заодно и в обособки съездит?

А ТСД сам его оприходует? При таком отношении к работе никакая автоматизация не поможет.

RFID (радиочастотная идентификация) — это следующий уровень. Не нужно даже подносить сканер к метке. Вы просто заходите считывающим устройством в помещение, и оно за секунды фикс

а если много помещений? Всё здание отсканирует сразу? А если штрихкоды с другой стороны?

Такое впечатление, что представление автора об ОС ограничивается огромным складом, на котором лежат тыщи ноутбуков, почему-то не используемых, но почему-то ОС.

Безусловно, автоматизация необходима, а инвентаризация с ТСД удобна, но, авторы подобных рекламных статей, пишите свои тексты более приближенно к реальности.

Начать дискуссию

