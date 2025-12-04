Как учесть затраты, если компания переходит на доходно-расходную УСН с 2026 года, а товар заказала в 2025

Если товары оплатили до перехода на УСН «доходы минус расходы», учесть эти затраты не получится.

ИП на доходном УСН закупает товары в Китае и продает через маркетплейс. В 2025 заплатил поставщику за товар, который получат в 2026 году.

Но с 2026 года ИП переходит на доходно-расходный УСН, и хочет учесть затраты на оплату товара.

Если товары приобретены и оплачены до перехода на УСН «доходы минус расходы», учесть эти затраты не получится, даже если товар реализован уже после смены объекта (п. 4 ст. 346.17 НК), отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Об этом также говорится в письме Минфина от 22.09.2021 № 03-11-06/2/7677. То есть налоговики ориентируются на дату оплаты.

Также при получении товара из Китая ИП в 2026 году будет оплачивать в ФТС таможенный сбор, ввозную пошлину, НДС, которые отражаются в ГТД. И эти затраты включить в расходы можно – так как они пройдут уже после смены объекта.

Таможенные сборы, НДС и госпошлина принимаются в расходы как налоги и таможенные пошлины (подп. 8, подп. 11, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК), то есть в момент их уплаты.

Если ИП решит брать ввозной НДС к вычету – то в расходы включать его не нужно

Впоследствии товары будут приниматься в расходы после их реализации, независимо то того, как их реализуют – через маркетплейс или нет.