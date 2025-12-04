Если срок действия сертификата подписи истек, удаленно получить новый нельзя

У предпринимателя истек срок действия квалифицированной электронной подписи, и он подал заявление на получение новой.

Стоит ли ожидать ответа по заявлению в течение 5 дней, или лучше сразу заказать флешку-токен и прийти с ней в удостоверяющий центр для оформления, спросил он в чате ФНС. И нужно ли брать с собой старый токен, срок действия которого уже истек, добавил налогоплательщик.

«Если срок действия сертификата истек, то удаленно получить новый сертификат нельзя», — ответили налоговики.

При этом каждый раз приобретать новый токен не нужно, записать ключи новой КЭП можно на уже имеющийся токен.

