💲 Курс доллара подрос до 77,9 рублей, но все равно остается низким
На 4 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,9 рубля, курс евро — 90,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,9556 рубля
Евро
90,5903 рубля
Юань
10,9762 рубля
Для сравнения, 3 декабря 2025 года курс доллара был 77,4631 рубля, евро — 89,8514, юаня — 10,9251.
Глава Минфина Антон Силуанов призвал учиться жить и работать при нынешнем курсе рубля. Несмотря на то, что многие эксперты говорят о скором ослаблении рубля, Силуанов считает, что существующий диапазон по курсу может сохраниться и на будущие периоды, поскольку такие параметры более-менее сбалансированы.
