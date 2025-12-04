💲 Курс доллара подрос до 77,9 рублей, но все равно остается низким

На 4 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,9 рубля, курс евро — 90,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,9556 рубля Евро 90,5903 рубля Юань 10,9762 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 3 декабря 2025 года курс доллара был 77,4631 рубля, евро — 89,8514, юаня — 10,9251.

Глава Минфина Антон Силуанов призвал учиться жить и работать при нынешнем курсе рубля. Несмотря на то, что многие эксперты говорят о скором ослаблении рубля, Силуанов считает, что существующий диапазон по курсу может сохраниться и на будущие периоды, поскольку такие параметры более-менее сбалансированы.

