Повышение налога на прибыль принесло казне почти 3 трлн рублей в 2025 году

До конца 2025 года федеральный бюджет намерен получить 4,2 трлн рублей от налога на прибыль.

С января по сентябрь 2025 года поступления в федеральный бюджет от налога на прибыль выросли на 82% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Объем поступлений увеличился до 2,9 млрд рублей. Основная причина роста — изменение ставки с 20 до 25%. Этом пишут «Известия».

С 2025 года федеральный бюджет получает вместо 3% — 8%. Остальное идет в регионы.

Согласно прогнозу властей, до конца 2025 года доходы по налогу на прибыль составят 4,2 трлн рублей.