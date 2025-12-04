Какие налоговые сервисы помогут быстро разблокировать счет

Через сервисы ФНС можно узнать причину блокировки и подать заявление о ее снятии.

Налоговики могут приостановить операции по расчетным счетам организации или ИП, напоминает ФНС по новым регионам.

Например, по таким причинам:

не подали в срок налоговую отчетность;

задолженность по налогам;

невыполнение требований налоговиков.

Для разблокировки счета нужно устранить причину блокировки.

Узнать ее можно из направленного налоговой решения либо через сервисы ФНС:

После этого нужно отправить в налоговую заявление о разблокировке счета и приложить к нему документы, подтверждающие погашение задолженности, подачу отчетности и т. д.

Это можно сделать через личный кабинет.

Для людей, которые не пользуются личным кабинетом, есть сервис ФНС «Разблокировка счета и вопросы по ЕНС».