Какие налоговые сервисы помогут быстро разблокировать счет
Через сервисы ФНС можно узнать причину блокировки и подать заявление о ее снятии.
Налоговики могут приостановить операции по расчетным счетам организации или ИП, напоминает ФНС по новым регионам.
Например, по таким причинам:
не подали в срок налоговую отчетность;
задолженность по налогам;
невыполнение требований налоговиков.
Для разблокировки счета нужно устранить причину блокировки.
Узнать ее можно из направленного налоговой решения либо через сервисы ФНС:
После этого нужно отправить в налоговую заявление о разблокировке счета и приложить к нему документы, подтверждающие погашение задолженности, подачу отчетности и т. д.
Это можно сделать через личный кабинет.
Для людей, которые не пользуются личным кабинетом, есть сервис ФНС «Разблокировка счета и вопросы по ЕНС».
