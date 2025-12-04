Минфин хочет перенаправить спрос бизнеса с краткосрочных инвестиций в долгосрочные

Компании предпочитают брать кредиты, обходя фондовый рынок. Минфин меняет это и запускает механизмы субсидирования затрат по выходу на биржу.

Минфин окажет информационное содействие регионам, чьи компании интересуются выходом на фондовый рынок, сообщил начальник отдела Департамента финансовой политики ведомства Тамерлан Доев.

По его словам, сейчас компании выбирают традиционные источники финансирования – банковские кредиты, обходя фондовый рынок. Причины этого – отсутствие опыта работы с фондовым рынком, квалифицированных специалистов, недостаточная информированность о процедуре выхода на IPO.

Чтобы исправить такую ситуацию, уже сейчас для компаний технологического сектора и сектора МСП запущены механизмы субсидирования затрат по выходу на биржу, отметил Доев.

В федеральном бюджете в этом году на это заложено более 250 млн рублей.

Также в 2027 году запланирован запуск программы, в рамках которой малым технологическим компаниям будут доступны образовательные акселерационные программы для подготовки проведения pre-IPO и IPO.

Чиновник напомнил, что перед Минфином стоит задача к 2030 году обеспечить уровень капитализации фондового рынка – 66% ВВП. Для этого запущен федеральный проект «Развитие финансового рынка» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».