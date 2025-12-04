Роскомнадзор изменил подход к блокировке контента, чтобы противостоять обходу ограничений через VPN

Пользователи интернета стали замечать, что у них периодически пропадает доступ через VPN. Это РКН начал блокировать три самых популярных в РФ протокола доступа.

В России обновили системы противодействия угрозам. Так Роскомнадзор хочет усилить борьбу с пользователями, которые обходят блокировки с помощью VPN.

РКН устанавливает специальное оборудование на сетях операторов связи. Через него ведомство противодействует DDoS-атакам, а также блокирует доступ к запрещенным сайтам или ограничивает скорость доступа. Изменения уже привели к сбоям в работе VPN, пишет РБК.

VPN позволяет скрыть реальное местоположение пользователя, зашифровать данные. Его используют, чтобы смотреть контент на заблокированных или замедленных сайтах таким образом, будто это делает пользователь не из России, а из другой страны.

Кроме того, РКН начал блокировать три самых популярных протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Протоколы определяют, как будет установлено защищенное соединение. Они влияют на скорость соединения и устойчивость к блокировкам.

«В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам», — сказал директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Также он добавил, что пользователи массово жалуются на блокировку протоколов SOCKS5, VLESS и L2TP в Татарстане, Приморском крае, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областях.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что обнаружить протоколы по обходу блокировок непросто, поэтому пока что действия РКН приводят к хаотичным сбоям, а не к полному отключению VPN.