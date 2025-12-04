Когда бизнесу нужно обжаловать решения налоговиков по результатам проверки
В налоговый орган можно подать возражение, если предприниматель не согласен с выводами, предположениями или фактами, которые изложены в акте налоговой проверки. Также обжаловать решение нужно, если не согласны с теми фактами, которые свидетельствуют о налоговых правонарушениях и с тем, что изложено в дополнении к акту налоговой проверки.
Возражение подают в письменной форме, но во время рассмотрения материалов проверки, можно будет сделать устное дополнение. Об этом сказано на сайте ФНС.
В документе желательно указать реквизиты оспариваемого акта и привести доводы, которые опровергают претензии налоговиков. К этому можно приложить дополнительные документы, которые подтвердят обоснованность возражений.
Затем возражение нужно направить в адрес налоговой, которая составила акт проверки. Документы передают на бумажном носителе в канцелярию или в окно приема документов. Также можно отправить по почте или в электронном виде по ТКС.
