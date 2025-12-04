Когда бизнесу нужно обжаловать решения налоговиков по результатам проверки

При любом несогласии с доводами или с фактами, которые обнаружили налоговики, стоит подавать возражение на акт проверки.

В налоговый орган можно подать возражение, если предприниматель не согласен с выводами, предположениями или фактами, которые изложены в акте налоговой проверки. Также обжаловать решение нужно, если не согласны с теми фактами, которые свидетельствуют о налоговых правонарушениях и с тем, что изложено в дополнении к акту налоговой проверки.

Возражение подают в письменной форме, но во время рассмотрения материалов проверки, можно будет сделать устное дополнение. Об этом сказано на сайте ФНС.

В документе желательно указать реквизиты оспариваемого акта и привести доводы, которые опровергают претензии налоговиков. К этому можно приложить дополнительные документы, которые подтвердят обоснованность возражений.

Затем возражение нужно направить в адрес налоговой, которая составила акт проверки. Документы передают на бумажном носителе в канцелярию или в окно приема документов. Также можно отправить по почте или в электронном виде по ТКС.

На мастер-классе рассмотрим:

Назначение ВНП. Подготовка к проверке: сбор документов, внутренние инструкции, назначение ответственных. Тактика поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя, как фиксировать нарушения. Работа с требованиями: сроки, форма ответов, оспаривание незаконных запросов. Допросы и выемки: права и обязанности, запись, присутствие налогового консультанта. Подготовка возражений на акт: структура, доказательства, ссылки на практику.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

