7,7 тысяч предпринимателей Краснодарского края стали платить НДС в 2025 году

Только 3% от всего бизнеса на УСН в Краснодарском крае стали платить НДС с начала 2025 года. Это 7,7 тысяч компаний и ИП.

В 2025 году появились новые требования к уплате НДС. Компании и ИП на УСН с доходом больше 60 млн рублей стали платить НДС, остальные получили освобождение.

Руководитель УФНС по Краснодарскому краю Алексей Семенов рассказал, что с 2025 года стали платить НДС всего 3% или 7,7 тыс. организаций и ИП на УСН.

«За семь месяцев 2025 года новая категория перечислила в бюджет более 12,7 миллиарда рублей налога на добавленную стоимость», — сказал Семенов.

С 2026 года порог для освобождения от уплаты НДС снизится до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн, а с 2028 года — до 10 млн.

Ожидается, что изменения приведут к тому, что в Краснодарском крае появится около 15 тыс. плательщиков НДС или примерно 6% от общего числа тех, кто применят УСН.

Почти для 90% предпринимателей никаких изменений не произойдет.

Также Семенов рекомендует бизнесу пересчитать налоговую нагрузку и при необходимости выбрать другую систему налогообложения. Например, можно рассмотреть АУСН, если у бизнеса численность сотрудников до 5 человек, а годовой доход до 60 млн рублей.