Росреестр увеличит сроки регистрации сделок с пожилыми собственниками жилья

Чтобы создать безопасные условия для совершения сделок с недвижимостью, Росреестр собирается пересмотреть порядок их регистрации.

Сроки регистрации сделок с недвижимостью, которая принадлежит пожилым людям, могут увеличить. Такую возможность изучает Росреестр, чтобы пресечь мошеннические схемы, когда пенсионеры продают квартиры, а после ссылаются на невменяемое состояние и возвращают их обратно.

С предложением принять меры в ведомство обратился глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он получил ответное письмо от замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

«В настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство в части увеличения срока государственной регистрации прав применительно к договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются лица пожилого возраста», — сказано в письме.

Также в ведомстве заявили, что «схема Долиной» или «бабушкина схема» — это следствие неприменения в спорных ситуациях положений действующего законодательства.