🌾 Есть два условия для льготной ставки земельного налога в сельском хозяйстве

В отношении земель сельскохозяйственного назначения или в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства действует ставка земельного налога — не более 0,3% (подп. 1 п. 1 ст. 394 НК).

Чтобы ее применять, необходимо одновременное соблюдение двух условий:

земельный участок отнесен к указанной категории земель или виду разрешенного использования;

участок используется для сельскохозяйственного производства.

При использовании земельных участков не в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием будет ставка налога как для прочих земель — не более 1,5% (подп. 2 п. 1 ст. 394 НК).

УФНС объяснило, что применение пониженной ставки налога в отношении сельхозземель — это одна из мер государственной поддержки, которой могут пользоваться только сельскохозяйственные производители, а не все собственники земельных участков с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства».

Поскольку пониженная ставка до 0,3% по своей сути является налоговой льготой, предоставляемой в целях стимулирования использования сельхозземель по их прямому назначению, в случае возникновения налогового спора наличие оснований для ее применения должен обосновать налогоплательщик.