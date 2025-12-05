Туристический налог вводится еще в одном городе Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре с 1 января 2026 года вводится турналог. Всего налог введен в 11 муниципальных образованиях региона.

С 1 января 2026 года туристический налог вводится на территории Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, сообщило региональное УФНС.

Такое решение приняла городская дума 22 октября 2025 года.

Турналог будут применять компании и ИП, предоставляющие услуги временного проживания в аккредитованных средствах размещения, зарегистрированных в городском реестре.

В 2026 году ставка по туристическому налогу составит 2%, а затем будет повышаться:

в 2027 году – 3%;

в 2028 году – 4%;

с 2029 года – 5%.

Туристический налог будет взиматься с россиян и иностранцев, временно проживающих в объектах размещения с гостиничным статусом.

Есть льготные категории граждан, которые не будут платить туристический налог:

жители Хабаровского края с пропиской в регионе;

члены многодетных семей, имеющих трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет – при очной форме обучения.

Туристический налог введен на территории Хабаровского края с 2025 года в 11 муниципальных образованиях региона, добавили налоговики.