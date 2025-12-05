Госдума определит условия оказания услуг средствами размещения помимо гостиниц

Сейчас на законодательном уровне требования по оказанию услуг есть только к гостиницам, а остальные средства размещения не урегулированы. Это хотят исправить, чтобы защитить права туристов.

4 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который определит базовые условия оказания услуг средствами размещения гостей. Он направлен на защиту интересов туристов.

Сейчас в законодательстве нет базовых и минимальных требований к иным средствам размещения, кроме гостиниц. Это негативно сказывается на праве туристов получать достоверную информацию о местах временного проживания. Кроме того, у предпринимателей также нет информации о том, как им проектировать средства размещения и оказывать услуги.

Чтобы устранить этот пробел, законопроект предлагает определить базовые требования к средствам размещения, а также к лицам, которые предоставляют туристам такие услуги, а также основные положения договора об оказании услуг размещения.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать правовое регулирование общественных отношений в сфере туризма, а также ликвидировать пробелы и практические неопределенности, выявленные в результате анализа сложившейся правоприменительной практики», — сказано в пояснительной записке.

Средства размещения будут обязаны обеспечить туристам условия, указанные в договоре или с согласия гостя предложить проживание в другом средстве размещения без взимания дополнительной платы. Например, при дублировании бронирования.

На практике не все владельцы средств размещения соблюдают правила и при овербукинге предоставляют гостям жилье аналогичной категории. Ситуация осложняется тем, что номера зачастую бронируют без предоплаты. Когда у потребителя нет финансового ущерба, ему сложнее отстаивать свои права.

По данным российской системы бронирования отелей «Броневик», в 2023 г. было зафиксировано 11,5 тыс. овербукингов, а в 2024 г. — уже 15,7 тыс. Больше всего сверхбронирований было в туристически развитых городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.