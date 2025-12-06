Для уплаты налогов за другого человека нужно знать УИН

Чтобы уплатить налог за близкого родственника или иное лицо, не нужны доверенность и подтверждение родства.

Чтобы заплатить налоги не только за себя, но и за близких родственников — супруга, родителей или детей, а также иных лиц, нужен уникальный идентификатор начисления (УИН) из налогового уведомления того человека, за кого вы планируете рассчитаться, пишут налоговики.

Оплата возможна через сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», а также через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или личный кабинет налогоплательщика.

Другие способы — через банки, почтовые отделения и платежные терминалы — тоже в силе.

Родители могут платить налоги за несовершеннолетних детей прямо из своего ЛК налогоплательщика, только нужно активировать специальный функционал — «Семейный доступ». Но сначала следует зарегистрировать ЛК для самого ребенка путем личного визита в любую ИФНС с паспортом и свидетельством о рождении.