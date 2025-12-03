Пользователи MAX смогут получать уведомления от Госуслуг
В одном мессенджере MAX будут собраны все уведомления, которые приходят на Госуслугах. Это могут быть записи на прием к врачу, статусы заявлений и сведения о штрафах.
Уведомления появятся в чат-боте Госуслуги в мессенджере MAX. Причем штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер. Подтверждение оплаты также появятся в чат-боте. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.
Чтобы подключить оповещения, нужно привязать аккаунты в MAX и на Госуслугах к одному и тому же номеру телефона. Список уведомлений, которые будут приходить в MAX, можно выбрать в настройках аккаунта на Госуслугах.
