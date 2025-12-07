📆 ФНС: из четырех сроков уплаты налога по ПСН изменился только один
УФНС напомнило, что Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, уплата налога в связи с применением ПСН должна быть не позднее 28 декабря.
В 2025 году 28 декабря — выходной день (воскресенье), поэтому срок уплаты переносится на следующий рабочий день – 29 декабря.
Налоговики подчеркнули, что в отношении иных патентов сроки оплаты остались прежними:
Ситуация
Решение
Патент получен на 6 месяцев
Налог уплачивается в полностью не позже окончания действия патента
Патент получен на срок от 6 до 12 месяцев
Прекращение деятельности на ПСН
Налог уплачивается не позднее 20 дней со дня снятия с учета в налоговом органе.
Оплатить налог можно онлайн с помощью сервисов ФНС «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов и пошлин».
