📆 ФНС: из четырех сроков уплаты налога по ПСН изменился только один

Срок окончания действия патента может приходиться на 31 декабря.

УФНС напомнило, что Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, уплата налога в связи с применением ПСН должна быть не позднее 28 декабря.

В 2025 году 28 декабря — выходной день (воскресенье), поэтому срок уплаты переносится на следующий рабочий день – 29 декабря.

Налоговики подчеркнули, что в отношении иных патентов сроки оплаты остались прежними:

Ситуация Решение Патент получен на 6 месяцев Налог уплачивается в полностью не позже окончания действия патента Патент получен на срок от 6 до 12 месяцев 1/3 налога — уплачивается в течение 90 календарных дней после начала действия патента;

остальные 2/3 – до окончания срока действия патента. Прекращение деятельности на ПСН Налог уплачивается не позднее 20 дней со дня снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить налог можно онлайн с помощью сервисов ФНС «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов и пошлин».