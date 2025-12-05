💲Курс доллара упал уже до 76 рублей

На 5 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,9 рубля, курс евро — 89,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 5 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,9708 рубля Евро 89,9011 рубля Юань 10,8487 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 4 декабря 2025 года курс доллара был 77,9556 рубля, евро — 90,5903, юаня — 10,9762.

Глава совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг считает, что для поддержки компаний в условиях экономики, ориентированной на экспорт, нужно ослабление рубля. Он назвал приемлемым курс 110 рублей за доллар. При таком курсе даже у не экспортоориентированных организаций будет возможность поставлять продукцию за границу.

