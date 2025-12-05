Банки закрыли в три раза больше отделений в 2025 году

Чтобы сократить издержки на обслуживание офисов, банки закрывают отделения, но полностью на цифровой формат работы переходить не собираются.

С января по октябрь 2025 года банки закрыли 1 327 отделений, что почти в три раза больше, чем за весь 2024 год. Тогда перестали работать только 486 офисов.

Такую динамику связывают с трендом на цифровизацию и экосистемную трансформацию. Обслуживание все чаще переходит в дистанционный режим, что позволяет кредитным организациям наращивать рентабельность и сокращать расходы на подразделения. Об этом пишут «Известия».

«Мы настаиваем, чтобы при закрытии офиса кредитные организации обеспечивали людям возможность и дальше получать финансовые услуги привычным способом — в "физических" точках присутствия», — сказали в Центробанке.

Сейчас регулятор развивает разные форматы обслуживания. Например, на кассах магазинов можно снять наличные, открываются мобильные офисы с выездным форматом обслуживания, а также используют почтовые отделения для оказания банковских услуг.

По данным на 1 октября 2025 года в 32 тыс. отделениях почты можно получить банковское обслуживание, причем 23 тыс. из них находятся в сельской местности. У программы «Наличные на кассе» больше 43 тыс. точек, из которых на селе — 11 тыс.

Несмотря на склонность к цифровизации, банки понимают важность личного взаимодействия с клиентами, поэтому исключительно на удаленный формат работы они не перейдут.